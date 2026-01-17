Il futuro dello stadio della Vittoria | i progetti per il ritorno del calcio nel campo amato dai baresi

Il futuro dello stadio della Vittoria, simbolo storico del calcio barese, si apre a nuovi progetti di restauro e valorizzazione. Dopo anni di declino e abbandono, l’obiettivo è recuperare questa importante struttura per riqualificarla come spazio dedicato allo sport e alla comunità. Le idee in campo mirano a rispettare la storia del luogo, offrendo nuove opportunità per il ritorno del calcio e la partecipazione dei cittadini.

È stato per 56 anni il tempio del calcio barese, in seguito ha affrontato una lunga fase di declino. La storia dello stadio della Vittoria sembrava essere giunta a un triste epilogo con il 'pensionamento' del 1990. Nei decenni successivi il campo sportivo, che ha ospitato tante gloriose stagioni. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Calcio: Franco Baresi di nuovo a San Siro, applauso dello stadio Leggi anche: Dopo il crac della Rimini Calcio, quale futuro per lo stadio Neri: ore decisive per la consegna del progetto La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. «Stadio, avanti con il progetto», via libera dal Comune: Botter pronto ad avviare lo studio di fattibilità per l’impianto all’ex Dogana; L’amministrazione pensa al Fedini. Obiettivo: riqualificare lo stadio; Vietina (Lucca è un grande noi): La politica degli annunci inizia a mostrare il fianco. Il futuro dello stadio della Vittoria: i progetti per il ritorno del calcio nel campo amato dai baresi - Per più di cinquanta anni, l'impianto ha accompagnato le vicende sportive del Bari e la vita dei suoi tifosi. baritoday.it

