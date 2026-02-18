Prende forma il Fuori Bif&st 2026 a Bari | oltre 112 eventi diffusi in tanti quartieri della città

Il Fuori Bif&st 2026 a Bari si sta concretizzando con oltre 112 eventi distribuiti in diversi quartieri della città. La manifestazione si svolgerà parallelamente alla 17ª edizione del Bari International Film&TV Festival, prevista per il prossimo anno. Gli eventi spaziano tra proiezioni, incontri e spettacoli in spazi pubblici e locali, coinvolgendo attori, registi e cittadini. La scelta di ampliare il programma in più zone di Bari mira a coinvolgere un pubblico più ampio e a promuovere la cultura cinematografica in modo diffuso.

Nel complesso, il bando del Comune ha coinvolto oltre 90 realtà: tra queste vi sono 40 attività commerciali, 16 istituzioni pubbliche e accademiche, 42 associazioni e realtà del terzo settore Saranno 112 gli eventi diffusi a Bari per Fuori Bif&st il cartellone di appuntamenti che affiancherà l'edizione 2026 del Bari International Film&TV Festival, la rassegna cinematografica giunta alla sua 17esima edizione. in programma. E' scaduto lo scorso 15 febbraio il termine fissato dagli uffici comunali per rispondere alla call da parte di operatori interessati a organizzare eventi con al centro il tema del cinema.