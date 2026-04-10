In Italia, il settore televisivo ha assistito a un ritorno di interesse per i medical drama con la seconda stagione di una serie che ha riscosso grande successo. Tra i protagonisti più apprezzati figura un personaggio interpretato da un attore che, fino ad ora, aveva mantenuto un profilo discreto. La sua interpretazione gli ha valso il riconoscimento di pubblico, rendendolo uno dei personaggi più noti dello show.

Con la seconda stagione del medical che ha resuscitato la passione per i medical, il dottor Whitaker è diventato il personaggio più amato di The Pitt. È passato più di un anno da quando la serie ha debuttato negli Stati Uniti, dove è diventato rapidamente un appuntamento televisivo settimanale - grazie soprattutto al passaparola, il più raro dei successi organici nell'era dello streaming - ed è stato premiato come miglior serie drammatica agli Emmy. Ora, è al centro di una seconda ondata di gran consenso generale. Per capire subito il motivo di tanto clamore basta vedere un episodio. E poi c'è la premessa di base: ogni stagione è incentrata... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come il dottor Whitaker di Gerran Howell, zitto zitto, è diventato il most valuable player di The Pitt

James Pallotta difende Trump contro il governatore californiano: “Sta salvando milioni di vite, stai zitto”L’ex presidente della Roma, James Pallotta, ha difeso Donald Trump sulla scelta di bombardare il regime islamista iraniano.

Leggi anche: Il silenzio quirinalizio di Raffaele Fitto detto Raffaele “Zitto”