L’ex presidente della Roma, James Pallotta, ha preso posizione a sostegno di Donald Trump riguardo alla decisione di bombardare il regime islamista iraniano. Pallotta ha affermato che Trump sta salvando milioni di vite e ha invitato il governatore californiano a rimanere in silenzio. La dichiarazione è stata resa pubblica attraverso una dichiarazione ufficiale.

L’ex presidente della Roma, James Pallotta, ha difeso Donald Trump sulla scelta di bombardare il regime islamista iraniano. L’imprenditore americano ha replicato su X a un commento del governatore californiano Gavin Newsom, che aveva pubblicato un post a dir poco contraddittorio: «Il regime iraniano corrotto e repressivo non deve mai possedere armi nucleari. La leadership dell’Iran deve andarsene. Ma questo non giustifica il Presidente degli Stati Uniti a impegnarsi in una guerra illegale e pericolosa che metterà a rischio la vita dei nostri militari americani e dei nostri amici senza alcuna giustificazione per il popolo americano». E la risposta di Pallotta è stata piuttosto caustica: «Sei cerebralmente morto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - James Pallotta difende Trump contro il governatore californiano: "Sta salvando milioni di vite, stai zitto"

