E’ stato aggredito senza un apparente motivo logico, ad opera di un giovane di origine nordafricana, senza fissa dimora in Italia, apparso in preda ai fumi dell’alcol. Un’aggressione che ha rischiato di trasformarsi in dramma, l’altra sera verso le 21 in via Madonna delle Rose a Correggio, in centro storico, a due passi dal corso principale, nel cuore della cittadina. Inizialmente ci sarebbe stato un diverbio, nato molto probabilmente dall’atteggiamento offensivo del giovane straniero, un ventenne, rivolto a un passante, un residente in zona di 48 anni. In breve tempo il nordafricano è passato alla violenza, armato di una falce con cui non ha esitato a colpire la vittima al volto e alla testa, provocandogli due ferite da taglio: una sulla parte frontale del viso, l’altra alla zona parietale del capo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La lite finisce a colpi di roncola: follia in strada, un ferito e un arresto

Articoli correlati

Leggi anche: Salento, la lite per un?auto finisce a colpi di fucile: un ferito

La lite per una vettura degenera e finisce a colpi di fucile: un feritoÈ accaduto nella mattinata di ieri, a Montesano Salentino, dove padre e figlio avrebbero chiesto conto ad un 39enne per aver danneggiato la loro auto...

Aggiornamenti e notizie su lite finisce

Temi più discussi: ? Accoltellato al collo fuori da un locale: la lite finisce nel sangue; L'appuntamento per la droga finisce a coltellate: le bugie delle vittime e l'arresto per tentato omicidio; La lite finisce a colpi di roncola: follia in strada, un ferito e un arresto; Gattinara, la lite finisce a coltellate: un ferito all’ospedale.

La lite finisce a colpi di roncola: un ferito e un arresto a CorreggioCORREGGIO (Reggio Emilia) – Violenta aggressione nella serata del 21 marzo a Correggio, in via Madonna delle Rose, dove un 20enne, in stato di alterazione alcolica, ha colpito alla testa un 48enne con ... reggionline.com

La lite finisce a coltellate: un ferito in ospedaleLa lite finisce a coltellate: un ferito in ospedale. Grave episodio di violenza questa mattina, ancora da chiarire le cause. laprovinciadibiella.it

Parma, lite in un garage finisce nel sangue: denunciato 50enne armato di barra falciante Un 50enne parmigiano è stato denunciato per minacce e lesioni aggravate dopo aver ferito un conoscente durante una lite scoppiata il 17 marzo in un garage del centro facebook

Bari Sardo, lite in famiglia finisce nel sangue x.com