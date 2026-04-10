Colonne di Tresoldi danneggiate il Comune spiega l' intervento di ripristino

Il Comune ha comunicato i dettagli degli interventi necessari per riparare le colonne dell’installazione artistica realizzata dall’artista Tresoldi, danneggiate a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito la regione tra il 13 e il 15 febbraio. L’intervento di ripristino riguarda le parti lesionate dell’opera, che si trovano nell’area pubblica dove si trova l’installazione. La riparazione è prevista nei prossimi giorni.

Il Comune fa chiarezza sugli interventi di ripristino dell’installazione artistica Opera dell’artista Edoardo Tresoldi, danneggiata a seguito degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio calabrese tra il 13 e il 15 febbraio scorso. Su richiesta dell’amministrazione comunale, lo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Maltempo, il forte vento fa inclinare una delle colonne di TresoldiCome già in passato, l'episodio è diventato virale nelle immagini social scattate dai reggini, mentre la via Marina bassa, dove si stanno effettuando... Sopralluogo urgente per le colonne di Tresoldi, Battaglia: "Garantire sicurezza dopo il forte vento"Il sindaco facente funzioni: "Un monumento identitario da riportare al suo splendore e che richiede un intervento immediato" Il sindaco facente... Temi più discussi: Pentimele, tra detriti e altri materiali di risulta spuntano anche alcune colonne di Tresoldi; Reggio, le colonne di Tresoldi danneggiate, rimosse e gettate in discarica; Isernia sotto il fango | sopralluogo urgente e appello per il ponte. Reggio, le colonne di ‘Opera’ verso il ripristino: avviati gli interventi di riparazione e rimontaggioDopo le operazioni di smontaggio da parte del personale specializzato di Tresoldi Studio, il piano di intervento prevede la riparazione degli elementi deformati ed il rimontaggio ... citynow.it Reggio, la denuncia pubblica dell’architetto Postorino: «Le colonne di Tresoldi tagliate e abbandonate a Pentimele»Il componente del coordinamento di Forza Italia accende i riflettori sull’investimento pubblico e sulle scelte che hanno portato all’installazione ... reggio.gazzettadelsud.it Reggio, la denuncia pubblica dell’architetto Postorino: «Le colonne di Tresoldi tagliate e abbandonate a Pentimele» https://gazzettadelsud.it/p=2194487 - facebook.com facebook