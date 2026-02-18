Sopralluogo urgente per le colonne di Tresoldi Battaglia | Garantire sicurezza dopo il forte vento

Dopo il forte vento che ha abbattuto alcune colonne, il Comune di Reggio Calabria ha deciso di intervenire subito. Le strutture dell’opera di Tresoldi, posizionate sul lungomare Falcomatà, sono state danneggiate e rischiano di causare pericoli ai passanti. Un team di tecnici ha effettuato un sopralluogo per valutare i danni e pianificare le riparazioni necessarie. L’obiettivo è garantire che l’installazione artistica resti stabile e sicura. L’intervento prosegue con urgenza per evitare ulteriori problemi.

Il sindaco facente funzioni: "Un monumento identitario da riportare al suo splendore e che richiede un intervento immediato" Il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia, ha sottolineato l’importanza dell’opera: "Dal 2020 Opera è parte del nostro patrimonio artistico e rappresenta un elemento identitario fondamentale per la città. Le colonne di Tresoldi sono un simbolo che sentiamo profondamente nostro, e ci stiamo adoperando per restituirle al loro pieno splendore. Le raffiche di vento oltre i 120 kmh registrate in questi giorni hanno rappresentato un evento eccezionale, ma stiamo lavorando senza sosta per rispondere prontamente all’emergenza”.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Maltempo, il forte vento fa inclinare una delle colonne di TresoldiLa forte raffica di vento di questa notte ha fatto piegare una delle colonne dell’opera di Edoardo Tresoldi sul lungomare di Reggio Calabria. Si staccano frammenti dalle due colonne in piazza. Il vicesindaco: "Controlli in corso per garantire la sicurezza"Nel cuore della Romagna, martedì mattina sono state registrate due violente scosse di terremoto, causando timore tra la popolazione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Spiagge di Vergine Maria e Arenella: Piampiano (Forza Italia) chiede sopralluogo urgente per pianificare gli interventi; Consigliere Fasulo (Forza Italia). Segnalazione urgente alla Provincia per ripristino segnaletica orizzontale sulla SP 248; Strade montane danneggiate dal maltempo: sopralluogo a Burcei e Sinnai; Crollo a Torre Sant’Andrea, sopralluogo della Regione e scontro politico. I video. Maltempo Reggio Calabria, forte vento inclina le colonne di Tresoldi: area interdetta e sopralluogo urgenteA seguito dei forti venti di questi giorni, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria si è tempestivamente attivata per mettere in sicurezza il sito monumentale Opera dell’artista Edoardo Tresol ... strettoweb.com Reggio Calabria, il Comune chiede un sopralluogo urgente per il ripristino delle colonne di OperaA seguito dei forti venti di questi giorni, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria si è tempestivamente attivata per mettere in sicurezza il sito monumentale Opera dell’artista Edoardo Tresol ... reggiotv.it COMUNICAZIONE Questa mattina il sindaco Nino Di Fonso e l'ingegnere delle opere marittime si sono recati presso il Trabocco "Punta le morge"sito in borgata marina, per un'urgente sopralluogo. A causa delle forti mareggiate e venti di libeccio prove facebook