Maltempo il forte vento fa inclinare una delle colonne di Tresoldi
La forte raffica di vento di questa notte ha fatto piegare una delle colonne dell’opera di Edoardo Tresoldi sul lungomare di Reggio Calabria. Il vento intenso ha colpito con forza l’installazione, che si trova vicino alla spiaggia, causando l'inclinazione di una delle sue strutture di rete metallica.
Come già in passato, l'episodio è diventato virale nelle immagini social scattate dai reggini, mentre la via Marina bassa, dove si stanno effettuando interventi, è in corso di interdizione per rischio mareggiate Il maltempo continua a sferzare il lungomare di Reggio Calabria, dove il forte vento della notte ha preso di mira Opera, l'installazione di Edoardo Tresoldi. Come già accaduto in passato, alcune colonne si sono inclinate e nell'area della rotonda Otto Marzo sono caduti anche rami di alberi. L'immagine dell'incidente è stata diffusa sul social in queste ore, diventando rapidamente virale.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Ancora una ondata di maltempo in arrivo su Messina: piogge, temporali e vento forte nel weekend
Un nuovo weekend di maltempo si prepara a colpire Messina.
Maltempo, porto di Gioia Tauro fermo per il forte vento
A causa delle intense condizioni meteorologiche e del vento forte, le autorità hanno deciso di sospendere temporaneamente le attività nel porto di Gioia Tauro.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Oltre 70 interventi dei vigili del fuoco per il forte vento: alla Zisa caduti un albero e un palo della luce; Maltempo nel catanese, sindaco Pedara: Mai visto vento così forte; Maltempo a Roma, raffiche di vento e pioggia battente. Tutti gli aggiornamenti; Maltempo in Toscana, vento forte e mareggiate in arrivo.
Il maltempo mette in ginocchio la Calabria, a Cosenza raffiche di vento oltre 100 km orari e alberi abbattutiDifficoltà sul litorale tirrenico e in diversi centri. Sul lungomare monumentale di Reggio Calabria si registrano danni agli alberi e all'installazione artistica 'Opera' di Tresoldi ... dire.it
Maltempo, notte di vento e pioggia: alberi sradicati e disagi nel CosentinoLa provincia di Cosenza è stata tra le aree più colpite da violente raffiche di vento che hanno superato localmente i 100 km/h ... corrieredellacalabria.it
Maltempo Sicilia, forte vento e mareggiate alle Eolie: nuovi danni a Ginostra, disagi nei collegamenti facebook
#Maltempo, forte vento nel Nord #Sardegna: per tutta la giornata di ieri e per l’intera notte #vigilidelfuoco impegnati nelle province di Sassari e Nuoro per alberi caduti o pericolanti, tetti divelti. Oltre 200 gli interventi svolti [ #12febbraio 8:30] x.com