Maltempo il forte vento fa inclinare una delle colonne di Tresoldi

La forte raffica di vento di questa notte ha fatto piegare una delle colonne dell’opera di Edoardo Tresoldi sul lungomare di Reggio Calabria. Il vento intenso ha colpito con forza l’installazione, che si trova vicino alla spiaggia, causando l'inclinazione di una delle sue strutture di rete metallica.

Come già in passato, l'episodio è diventato virale nelle immagini social scattate dai reggini, mentre la via Marina bassa, dove si stanno effettuando interventi, è in corso di interdizione per rischio mareggiate Il maltempo continua a sferzare il lungomare di Reggio Calabria, dove il forte vento della notte ha preso di mira Opera, l'installazione di Edoardo Tresoldi. Come già accaduto in passato, alcune colonne si sono inclinate e nell'area della rotonda Otto Marzo sono caduti anche rami di alberi. L'immagine dell'incidente è stata diffusa sul social in queste ore, diventando rapidamente virale.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Un nuovo weekend di maltempo si prepara a colpire Messina.

A causa delle intense condizioni meteorologiche e del vento forte, le autorità hanno deciso di sospendere temporaneamente le attività nel porto di Gioia Tauro.

