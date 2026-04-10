Colleferro Dalla colazione a domicilio al blitz della Polizia è un attimo Era uno stupefacente festino con una escort itinerante e due uomini di origini campane…

A Colleferro, una vicenda che ha avuto inizio con una richiesta di colazione a domicilio si è conclusa con un intervento della Polizia. Durante un festino con una escort itinerante e due uomini di origini campane, sono stati coinvolti anche un gestore di un bar e altri partecipanti. La scena si è sviluppata nel corso di un evento che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

La spiegazione della stravagante richiesta era “più semplice” di quanto si potesse immaginare: una escort itinerante, due uomini di origini campane e un po’ di droga che in questi casi non guasta mai. Il gestore di un bar era stato tempestato di telefonate con la pretesa della consegna della colazione in camera, in una casa privata. Ovviamente quel bar non offriva quel servizio, ciononostante il titolare, esasperato, ha deciso comunque di recarsi all’indirizzo indicato, tentando in questo modo di porre fine alle insistenti chiamate. Una volta giunto nell’abitazione in questione, l’alterco iniziale è ben presto degenerato al punto che il gestore del bar ha chiamato la Polizia che interveniva prontamente. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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