Nuova asta per ’La Fabbrichina’ Stavolta spunta un acquirente

È stata stabilita una base d’asta di 1.031.000 euro per il Piano Particolareggiato Atpa3

È stata fissata in 1.031.000 euro la base d’asta per il Piano Particolareggiato Atpa3 "La Fabbrichina-Vulcanica". Una cifra superiore al milione per un lotto unico che rappresenta la principale novità della procedura: un solo perimetro e un’unica opportunità di acquisizione. Come anticipato da La Nazione lo scorso 3 gennaio, il giudice aveva autorizzato la vendita in un unico lotto, comprendente sia l’area della Vulcanica sia i cosiddetti "immobili collinari". Ora quel passaggio trova attuazione concreta, delineando un’operazione che si presenta come un’occasione significativa sul piano urbanistico e immobiliare. Il compendio messo in vendita è articolato: comprende terreni edificabili con un edificio residenziale in corso di costruzione, oltre ad altri terreni e fabbricati di diversa tipologia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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