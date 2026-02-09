Cambiamenti climatici e dissesto idrogeologico un focus con esperti in occasione del Darwin Day

Giovedì 12 febbraio alla Fabbrica delle Candele si è tenuto un evento dedicato ai cambiamenti climatici e al dissesto idrogeologico. Esperti si sono confrontati sull’impatto delle novità ambientali e sulle sfide che l’Italia deve affrontare per proteggere il territorio. L’incontro, promosso dall’Associazione Nuova Civiltà delle Macchine, ha riunito geologi e scienziati per approfondire i problemi legati alla crisi climatica.

Giovedì 12 febbraio, alla Fabbrica delle Candele, il Darwin Day viene celebrato con l'incontro "Cambiamenti climatici e geologia", promosso dall'Associazione Nuova Civiltà delle Macchine. A guidare l'appuntamento saranno il vulcanologo e geologo Fabiano Gamberi, ricercatore dell'Istituto scienze.

