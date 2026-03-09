Nuovi raid sul Libano Trump | fine guerra la deciderò con Netanyahu

Nuovi raid sono stati segnalati sul Libano, mentre nella città portuale di Haifa sono tornate a suonare le sirene di allarme. Le tensioni nella regione restano alte e le forze coinvolte continuano le operazioni militari. Nel frattempo, l'ex presidente ha dichiarato che la decisione sulla fine della guerra sarà presa insieme al premier israeliano.

Gli ultimi aggiornamenti dal Medio Oriente. Rimane caldissimo il fronte con il Libano. Sono suonate di nuovo le sirene anche nella città portuale di Haifa. Sono pesantissimi i bombardamenti israeliani sulle zone dei quartieri a sud della capitale Beirut. E intanto Trump sottolinea: "La decisione su quando mettere fine alla guerra in Iran sarà presa insieme a Netanyahu". In collegamento da Gerusalemme l'inviata Alessandra Buzzetti

