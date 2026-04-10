Cna a imprese e professionisti | Cogliere il potenziale del Mercato elettronico della pubblica amministrazione

Negli ultimi anni il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) è diventato uno strumento chiave per facilitare le relazioni tra enti pubblici e aziende. Attraverso questa piattaforma digitale, le pubbliche amministrazioni possono acquistare beni e servizi in modo più rapido e trasparente. La crescita dell’uso del MePA ha portato a un aumento delle opportunità per le imprese di partecipare a gare e contratti pubblici online.

Negli ultimi anni il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) si è affermato come uno degli strumenti più efficaci e strategici per favorire l’incontro tra la pubblica amministrazione e il mondo delle imprese. Oggi, grazie al MePA, anche una piccola impresa locale o un libero. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Mercato elettronico della pubblica amministrazione, un webinar illustra le opportunità alle impreseIl 31 marzo Cna Forlì-Cesena organizza un webinar dedicato alle opportunità del MePa per le imprese, con l’intervento di Francesca Minerva di Consip,...

Accordo Ue-India, Cna: “Opportunità per il Made in Italy, accompagnare le piccole imprese in un mercato complesso”ROMA – L’accordo commerciale tra Unione Europea e India offre interessanti opportunità al Made in Italy e al sistema delle piccole imprese.

Temi più discussi: CNA e Consorzio dei Comuni, confronto su appalti, contributi alle imprese e trasporto persone; Contributo assunzione Ricercatori Universitari per Attività di Ricerca e Sviluppo; Imprese, appalti e taxi, confronto a Bolzano tra CNA e Comuni; Rilancio dei mestieri artigiani fra i giovani: siglato accordo tra CNA e Città Metropolitana.

Cna e Protezione civile firmano protocollo su prevenzione e gestione emergenzeIl presidente della Cna, Dario Costantini, e il capo dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato a rafforzare la prevenzione dei rischi ... ansa.it

Cna, Costantini Con la Protezione Civile per rafforzare prevenzione in aziendeROMA (ITALPRESS) - 'È un pò che lavoriamo a questo protocollo, oggi finalmente lo mettiamo a terra. Ringraziamo la Protezione civile e il ... notizie.tiscali.it

Da BPM plafond di 10 milioni per aziende del territorio CNA #livorno - facebook.com facebook