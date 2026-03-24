Mercato elettronico della pubblica amministrazione un webinar illustra le opportunità alle imprese

Un webinar ha illustrato le modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, una piattaforma digitale che permette agli enti pubblici di acquistare beni, servizi e lavori in modo trasparente e rapido. Sempre più imprese e professionisti mostrano interesse verso questa piattaforma, che favorisce la partecipazione alle procedure di acquisto pubbliche. L’evento ha fornito informazioni sulle opportunità offerte dal MePa.

Il 31 marzo Cna Forlì-Cesena organizza un webinar dedicato alle opportunità del MePa per le imprese, con l’intervento di Francesca Minerva di Consip, responsabile del progetto nazionale “Sportelli in Rete” Sempre più imprese e professionisti guardano con interesse al MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), la piattaforma digitale attraverso cui gli enti pubblici acquistano beni, servizi e lavori in modo trasparente, rapido ed efficiente. Uno strumento ormai centrale per chi desidera ampliare il proprio mercato e cogliere nuove opportunità di business. Il MePa rappresenta infatti una porta d’accesso privilegiata al mondo della pubblica amministrazione: un mercato ampio, stabile e in continua crescita. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati Webinar: "Accessibilità digitale come requisito di trasparenza nella pubblica amministrazione"L’accessibilità digitale è un obbligo per la Pubblica Amministrazione e incide direttamente sulla trasparenza, sulla qualità dei servizi online e... Accordo Ue-India, Cna: “Opportunità per il Made in Italy, accompagnare le piccole imprese in un mercato complesso”ROMA – L’accordo commerciale tra Unione Europea e India offre interessanti opportunità al Made in Italy e al sistema delle piccole imprese. Una raccolta di contenuti su Mercato elettronico Temi più discussi: Progetti d'impresa - MePA per le Startup Innovative; Dal litorale negato a una spiaggia da Bandiera Blu; Stadio Giraud, dopo il bando deserto il Comune ci riprova: nuova gara per i lavori di adeguamento; Come sarà l'euro digitale? Le mosse di Pechino sullo yuan elettronico e il dominio (non più assoluto) del dollaro. Oltre mille partecipanti al secondo incontro sul ME.PA organizzato da ANCI SiciliaSecondo appuntamento ieri con la Trattativa diretta sul Me.Pa, Mercato elettronico della pubblica amministrazione. L’incontro, organizzato dall’ANCI Sicilia, ha registrato oltre 1000 partecipanti in ... blogsicilia.it Oltre mille i partecipanti al secondo incontro sul ME.PALe sessioni formative organizzateSecondo appuntamento oggi con la Trattativa diretta sul Me.Pa, Mercato elettronico della pubblica amministrazione. L’incontro, organizzato dall’ANCI Sicilia, ha regi ... ansa.it Un webinar per scoprire come accedere alla nuova vetrina del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - facebook.com facebook