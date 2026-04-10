Clizia Incorvaia le foto col suo corpo cambiato | Così non mi riconoscevo ma…

Durante le festività pasquali, una nota influencer ha pubblicato sui social alcune foto in bikini scattate a Viareggio. Nelle immagini, si nota un cambiamento nel suo aspetto fisico rispetto a precedenti scatti, tanto che ha scritto di non riconoscersi più nel proprio corpo. La pubblicazione ha attirato l’attenzione dei follower, con commenti e reazioni sulla sua trasformazione.

Clizia Incorvaia è tornata al centro dell’attenzione social durante le festività pasquali, scegliendo di condividere con i suoi follower alcuni scatti in bikini da Viareggio. Immagini che, almeno in apparenza, raccontano una parentesi di leggerezza e relax, ma che in realtà hanno aperto una riflessione molto più ampia sul rapporto con il corpo, sui cambiamenti che attraversano la vita di una donna e sulla pressione costante esercitata dallo sguardo degli altri. La 45enne, moglie di Paolo Ciavarro e madre di due figli, Nina Sarcina, 10 anni, e Gabriele Ciavarro, 4, ha accompagnato le foto con un lungo messaggio personale. Non un semplice... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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