Clizia Incorvaia contro l' ex Sarcina | Mi bruciò le scarpe Solo chi ha subito violenza sa foto

Clizia Incorvaia ha recentemente condiviso un episodio difficile legato alla sua relazione con Francesco Sarcina, accusandolo di averle danneggiato alcune sue proprietà. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni e conflitti dopo la fine della loro storia, segnata da momenti complessi e dolorosi. La testimonianza di Incorvaia mette in luce le conseguenze di un rapporto che si è concluso e le difficoltà di gestire le emozioni legate a una separazione complicata.

L'amore, la figlia Nina, poi la separazione con strascichi pesantissimi. Adesso i rapporti tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina sono più tesi che mai. In modo rapido e velato, Incorvaia oggi 20 gennaio è tornata a parlarne. Come? Con una Instagram story che testimonia visivamente quanto da. Clizia Incorvaia ha condiviso su Instagram un'immagine di scarpe bruciate su un prato, accompagnata da un messaggio che richiama l'esperienza della violenza. Clizia Incorvaia ha condiviso sui social foto di scarpe bruciate, commentando: "Solo chi ha subito violenza sa…".

