Clizia Incorvaia ha condiviso sui social di aver subito un accesso non autorizzato ai suoi account digitali. L'episodio si è verificato alla vigilia del lancio di una nuova puntata del suo podcast, provocando il suo panico e l'immediato stop alla pubblicazione. La influencer ha scritto di aver perso tutto, lasciando intendere che si tratti di un furto di dati o contenuti.

Clizia Incorvaia ha raccontato sui social un episodio che ha subito scosso i suoi follower: un accesso non autorizzato ai suoi account digitali proprio alla vigilia della pubblicazione di una nuova puntata del suo podcast. Attraverso una serie di storie Instagram, l’influencer ha spiegato di aver perso temporaneamente il controllo del suo canale YouTube e della sua mail personale. Un imprevisto che ha bloccato il suo lavoro e rinviato l’uscita del progetto “ Io sono moda ”. Nel suo sfogo, tra rabbia e sconforto, ha però promesso di non arrendersi e di voler recuperare tutto al più presto. Nel dettaglio, la vicenda riguarda un episodio di presunto hacking o accesso illecito ai suoi strumenti di lavoro online. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Clizia Incorvaia nel panico sui social: “Mi hanno rubato tutto”, stop improvviso al suo podcast

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“Una cosa gravissima”. Clizia Incorvaia sconvolta, l’annuncio improvviso sui socialClizia Incorvaia torna al centro dell’attenzione, ma questa volta non per un nuovo progetto o una collaborazione nel mondo della moda.