ClioMakeUp è stata derubata in centro a Milano | il racconto in lacrime

L’influencer ClioMakeUp ha condiviso su Instagram di essere stata vittima di un furto a Milano, giovedì 9 aprile. La donna ha spiegato di essere stata derubata mentre si trovava in pausa pranzo in un ristorante nella zona Pagano. Durante il racconto, ha parlato con voce tremante e gli occhi lucidi, senza fornire dettagli sul modo in cui si è verificato il furto.

Gli occhi lucidi, la voce tremolante durante il racconto su iInstagram. Così l’influencer ClioMakeUp ha raccontato di essere derubata a Milano nella giornata di giovedì 9 aprile mentre si trovava in pausa pranzo in un ristorante in zona Pagano."Mi hanno rubato la borsa con dentro tutto: chiavi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

ClioMakeUp derubata a Milano, il racconto tra le lacrime: “La mia borsa è sparita in un attimo”Milano, 10 aprile 2026 – Le lacrime scendono, la voce trema mentre racconta su Instagram la brutta disavventura subita.

Brutta disavventura per ClioMakeUp: piange disperata in un video, è stata derubata di tutto, il raccontoMomenti di grande paura e sconforto per ClioMakeUp, che nelle ultime ore ha condiviso con i suoi follower un episodio che l’ha profondamente scossa.

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ClioMakeUp derubata a Milano, il racconto tra le lacrime: La mia borsa è sparita in un attimoLa celebre influencer ha spiegato su Instagram il furto subito in un ristorante: Mi hanno portato via tutto. Le chiavi di casa, dell’auto e anche i documenti. È la seconda volta in cinque anni ... msn.com

ClioMakeUp è stata derubata in centro a Milano: il racconto in lacrimeÈ successo in un ristorante in zona Pagano a Milano nella giornata di giovedì 9 aprile. L'influencer ne ha parlato nelle sue Instagram story ... milanotoday.it

Borsa sparita, ClioMakeUp derubata in centro a Milano. Accaduto mentre era seduta al ristorante, zona Pagano. E' la seconda volta che le capita in cinque anni. L'influencer in lacrime sui social - facebook.com facebook

L'influencer, truccatrice e imprendistrice ClioMakeUp, all'anagrafe Clio Zammatteo, è stata derubata a Milano mentre si trovava a pranzo in un ristorante in zona Pagano. #ANSA x.com