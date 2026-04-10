Una nota influencer è stata vittima di un furto a Milano. Durante un momento di relax, le è stata sottratta la borsa, e il tutto è avvenuto in pochi attimi. La donna ha condiviso l’accaduto su Instagram, parlando di come si sia sentita nel momento in cui ha scoperto il furto e mostrando le sue emozioni mentre descriveva l’accaduto. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali persone coinvolte o dettagli sull’individuazione del responsabile.

Milano, 10 aprile 2026 – Le lacrime scendono, la voce trema mentre racconta su Instagram la brutta disavventura subita. L’ influencer ClioMakeUp è stata derubata a Milano, mentre si trovava in pausa pranzo al ristorante nella centrale zona di Pagano. "Mi hanno rubato la borsa con dentro tutto: chiavi della macchina, chiavi di casa, carta d’identità, tessera sanitaria. Avevo la borsa attaccata a me e all’improvviso era sparita”, ha spiegato, visibilmente sotto shock, la 43enne. https:www.ilgiorno.itmilanocronacamilano-rubano-portafogli-sul-tram-e-borse-in-albergo-arrestati-tre-ladri-professionisti-fn8nlnft L’influencer si è poi appellata ai suoi followers: “Se vedete una borsa marrone zona Pagano a Milano è la mia, anche solo per riprendermi i documenti”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ClioMakeUp derubata a Milano, il racconto tra le lacrime: “La mia borsa è sparita in un attimo”

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ClioMakeUp derubata in un ristorante a Milano: “Avevo la borsa accanto, poi è sparita. È la seconda volta”La makeup artist ClioMakeUp ha raccontato di essere stata derubata mentre si trovava in un ristorante in zona Pagano a Milano.

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