ClioMakeUp ha condiviso sui social un video in cui racconta di essere stata vittima di un furto. La influencer appare visibilmente sconvolta e piange mentre descrive come le siano stati portati via tutti i suoi effetti personali. L’episodio si è verificato nelle ultime ore, e lei ha deciso di rendere pubblico quanto accaduto per raccontare la disavventura vissuta.

Momenti di grande paura e sconforto per ClioMakeUp, che nelle ultime ore ha condiviso con i suoi follower un episodio che l’ha profondamente scossa. L’influencer e imprenditrice, volto amatissimo del web, ha raccontato in prima persona quanto accaduto, mostrando tutta la sua fragilità in un momento tutt’altro che semplice. Un racconto sincero, tra lacrime e incredulità, che ha subito fatto il giro dei social. ClioMakeUp piange sui social: il furto subito a Milano. Clio Zammatteo ha spiegato di essere stata derubata mentre si trovava a Milano, durante una pausa pranzo al ristorante. In pochi attimi si è accorta che la sua borsa, che aveva con sé, era sparita nel nulla. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Brutta disavventura per ClioMakeUp: piange disperata in un video, è stata derubata di tutto, il racconto

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