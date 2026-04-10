ClioMakeUp derubata in un ristorante a Milano | Avevo la borsa accanto poi è sparita È la seconda volta

La makeup artist ClioMakeUp ha riferito di essere stata derubata mentre si trovava in un ristorante nella zona Pagano a Milano. Secondo la sua testimonianza, aveva la borsa accanto a sé quando è scomparsa. Questa situazione rappresenta il secondo episodio di questo tipo che le capita. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla dinamica del furto o sull’identità dei responsabili.

La makeup artist ClioMakeUp ha raccontato di essere stata derubata mentre si trovava in un ristorante in zona Pagano a Milano. "Avevo la borsa accanto ed è sparita", ha detto la 43enne su Instagram. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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