A Novi Ligure, il padre di Claudio Lauretta ha perso la vita dopo essere stato investito da un furgone mentre si trovava nella zona. L'incidente è avvenuto poco dopo le celebrazioni del suo anniversario di matrimonio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare l’uomo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Tragedia a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, dove Domenico Lauretta, padre del comico Claudio Lauretta, è morto dopo essere stato investito da un furgone. Il comico e imitatore ha poi postato una foto di loro due e un commovente messaggio sui social: “Te ne sei andato per uno stupido incidente, proprio te che eri forte e saggio. Ci sono io ora con mamma”. Morto il padre del comico Claudio Lauretta La dinamica dell'incidente Il post sui social di Claudio Lauretta Un incidente simile a Torino Morto il padre del comico Claudio Lauretta Domenico Lauretta, 85 anni, è morto a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, in un incidente stradale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Padre di Claudio Lauretta morto investito a Novi Ligure da un furgone subito dopo l'anniversario di matrimonio

Claudio Lauretta: "Mio padre investito e ucciso da un furgone". Il tragico racconto dell'attore e comico televisivo«È mancato mio papà Domenico, investito sulle strisce pedonali colpito da un furgone che trasporta bibite.

Tragedia a Novi Ligure: travolto il papà di Claudio LaurettaDomenico Lauretta, 85 anni, è morto a Novi Ligure dopo essere stato travolto da un furgone in retromarcia.

Temi più discussi: Claudio Lauretta, mio padre investito e ucciso da un furgone nell'Alessandrino; Claudio Amendola si rimette in gioco dopo anni ne I Cesaroni: il ruolo insolito per il cinema italiano; AstroStep è il tema del nuovo appuntamento di Stasera tutto è possibile; Stefano De Martino inventa AstroStep.

Incidente a Novi, morto il padre di Claudio LaurettaTragedia nella tarda mattinata di stamani a Novi Ligure. E' morto, a seguito di un incidente stradale, il papà di Claudio Lauretta. ilpiccolo.net

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CLAUDIO AMENDOLA E L’EREDITÀ DI UN PADRE: “MI HA SALVATO LA VITA” Ci sono legami che non si esauriscono con il tempo, ma continuano a vivere nei gesti, nei ricordi, nelle parole che tornano all’improvviso. Per Claudio Amendola, il rapporto con il - facebook.com facebook