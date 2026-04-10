Classici e novità per la stagione lirica

La 59ª stagione lirica del Teatro Pergolesi di Jesi prenderà il via il 19 aprile, proponendo un programma che combina grandi classici e nuove produzioni. La stagione include spettacoli di compagnie nazionali e internazionali, con un calendario che si estende per diversi mesi. Oltre alle rappresentazioni tradizionali, sono previste anche alcune produzioni innovative e sperimentali, offrendo un ventaglio di proposte per gli appassionati di opera.

"Un viaggio affascinante tra grandi classici ma anche audaci novità": è quello che promette la 59sima stagione lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi che è pronta a prendere il via il 19 aprile. Si inizia con un progetto dedicato ai ragazzi: la fiaba Déco "Le peripezie di Pinco Pallino" di Mario Pompei (19-21 aprile), con musiche di Gianluca Piombo, e la "Carmen" di Bizet per il progetto Opera Lab Edu (20-23 maggio), che coinvolgerà "oltre mille tra studenti e docenti del territorio". L’estate vedrà invece il ritorno dell’opera nei borghi con la riscoperta di Gaspare Spontini e la sua opera comica "Li finti filosofi" (16 luglio a Maiolati). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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