grande lirica la stagione dello sperimentale

La stagione dello Sperimentale al Teatro Lirico di Spoleto prevede quattro nuovi allestimenti e una serata dedicata alla musica da camera, con tre prime rappresentazioni assolute. L’evento si svolgerà dall’6 agosto al 28 settembre nei principali teatri umbri, segnando l’80ª edizione dell’apprezzata rassegna lirica. La programmazione include spettacoli originali e inediti, con un focus sulla sperimentazione e l’innovazione nel campo dell’opera.

Quattro nuovi allestimenti e una serata liederistica, con tre prime rappresentazioni assolute per l’ 80esima stagione del Teatro Lirico Sperimentale che dal 6 agosto al 28 settembre torna a Spoleto e nei principali teatro umbri. E’ un traguardo di straordinario prestigio per l’istituzione spoletina guidata da Roberto Calai, presidente ed Enrico Girardi, direttore artistico, che inaugura il cartellone 2026 con “Dido and Aeneas“ di Henry Purcell, su libretto di Nahum Tate, con la direzione musicale di Marco Angius, la regia di Tommaso Amadio. E visto che il manoscritto originale dell’opera è giunto fino a noi privo di alcune parti musicali, lo Sperimentale ha commissionato i segmenti mancanti al compositore ternano Riccardo Panfili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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