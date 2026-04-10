La partita tra Civitanovese e Jesina si giocherà senza la presenza dei tifosi ospiti, in conformità con le disposizioni della Prefettura di Macerata che ha vietato le trasferte per i residenti di Jesi per motivi di ordine pubblico. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con la Civitanovese che punta a ottenere punti fondamentali per mantenere la posizione in classifica. Le gare rimanenti richiedono alla squadra di raccogliere almeno sette punti in tre partite.

Come era prevedibile, Civitanovese-Jesina si disputerà senza la presenza dei tifosi ospiti. La Prefettura di Macerata ha infatti disposto il divieto di trasferta per i residenti di Jesi, provvedimento adottato per motivi di ordine e sicurezza pubblica. La società rossoblù invita i sostenitori "a mantenere un comportamento corretto e responsabile". Lunga la lista dei giocatori in dubbio nelle file rivierasche: il laterale Franco ha un problema al quadricipite, il suo connazionale Candia guai alla tibia. Out il centrocampista Marietti per uno strappo; ci sono invece buone speranze per le punte De Arriba e De Olivera. Anche il centrale Sanchez non è al 100%. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Civitanovese, con la Jesina vietati passi falsi: "Adesso servono sette punti in tre gare"

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