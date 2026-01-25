Civitanovese-Tolentino vietati passi falsi

La sfida tra Civitanovese e Tolentino rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, entrambe impegnate nella lotta per evitare la retrocessione. La partita, in programma alle 15, sarà determinante per il proseguimento della stagione e richiede attenzione e concentrazione da parte di entrambe le formazioni, in un contesto di grande importanza per la classifica.

CIVITANOVA Bissare il successo di Matelica per iniziare a vedere da vicino la zona salvezza. È l’intento della Civitanovese che alle 15 ospiterà il Tolentino in una gara decisiva per il mantenimento della categoria, considerando che entrambe militano nelle zone basse della classifica. La formazione rossoblù vive un buon momento: è reduce da una vittoria e oggi avrà l’organico pressoché al completo, ieri mattina tutti gli interpreti hanno preso parte alla rifinitura del Polisportivo. Al termine dell’allenamento, l’esperto Salvatore D’Ancora, ormai pienamente recuperato dopo qualche affaticamento della settimana, ha richiamato tutti i ragazzi nello spogliatoio per compattare il gruppo squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Civitanovese-Tolentino, vietati passi falsi Leggi anche: Match importante in chiave salvezza. Recanatese, a Sora vietati passi falsi Carrarese Vietati passi falsi contro l’Entella. Curva Nord, ore decisive per l’inaugurazioneLa Carrarese si prepara alla sfida contro l’Entella, un’occasione cruciale per non perdere terreno in classifica. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Civitanovese-Tolentino, vietati passi falsiI rossoblù decisi ad accelerare il passo per risalire la china. I cremisi hanno iniziato il 2026 con due ko di fila con Urbania e Urbino ... sport.quotidiano.net CIVITANOVESE – TOLENTINO Domenica 25 gennaio Ore 15:00 Polisportivo Comunale INFO BIGLIETTI I biglietti saranno disponibili per l’acquisto presso il botteghino a partire dalle ore 14:15 di domenica 25 gennaio. Tribuna Laterale Locali Cope - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.