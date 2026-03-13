Match fondamentale Chiesanuova vietati passi falsi con la Jesina

Nel campo di Chiesanuova si prepara una sfida decisiva tra la squadra locale e la Jesina, entrambe impegnate in una partita chiave per la salvezza. I giocatori dei biancorossi si presentano con atteggiamento concentrato, evitando commenti e mantenendo un comportamento riservato. La partita è vicina e le tensioni sono alle stelle, con l’obiettivo di evitare errori che potrebbero compromettere la posizione in classifica.

Poca voglia di parlare, testa bassa e pedalare a Chiesanuova in queste ore. Comprensibile visto che siamo prossimi ad una partita fondamentale per la corsa salvezza dei biancorossi. Domenica alle 15, nel penultimo turno prima della sosta che fermerà l'Eccellenza per tre settimane, la squadra di Mariotti riceverà la Jesina. Spareggio salvezza puro e semplice. I leoncelli sono in 11ª posizione con 28 punti e il Chiesanuova è 14° con due punti in meno. I locali ritroveranno i centrocampisti Tanoni e Sopranzetti dopo il turno di squalifica e stanno preparando un match contro una squadra reduce dal pareggio in extremis acciuffato in casa contro il Matelica.