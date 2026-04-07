City Vision 2026 Basile | Benevento laboratorio di buone pratiche e città del futuro

Benevento si appresta ad accogliere una delle tappe più importanti del percorso nazionale sulla trasformazione urbana. La città è stata scelta come sede per un evento dedicato alle buone pratiche e alle strategie per le città del futuro, coinvolgendo esperti e rappresentanti delle istituzioni. Questa iniziativa mira a mettere in luce progetti e modelli che possano contribuire allo sviluppo sostenibile e innovativo del territorio.

Benevento si prepara a ospitare una delle tappe più significative del dibattito nazionale sulla trasformazione urbana. Giovedì 10 aprile, nella sede di Confindustria Benevento, si terrà City Vision Benevento 2026, appuntamento dedicato al tema “The Open City. Infrastrutture, spazi pubblici e rigenerazione urbana”, promosso nell’ambito del roadshow nazionale di City Vision in collaborazione con Ance Benevento. A presentare l’iniziativa è il presidente di Ance Benevento, Flavian Basile, che evidenzia il valore strategico dell’evento per il territorio sannita. “City Vision rappresenta per Benevento una occasione importante di confronto, visione e proposta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it In città i sindaci spagnoli. Incontro sulle buone pratiche per salvaguardare l’ambienteIl sindaco Mario Pardini ieri mattina ha ricevuto a Palazzo Orsetti, insieme all’assessore all’Ambiente Cristina Consani e al presidente di Sistema... Iterchimica tra le buone pratiche territoriali del rapporto 2025/2026 DI ASviSAnche per il 2025 l’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) ha pubblicato il suo Rapporto annuale sul raggiungimento degli obiettivi di... Si parla di: Flavian Basile. Per Ance una presidenza giovane, concreta e visionaria; ANCE Benevento: Venerdì 10 aprile, dibattito sulla rigenerazione urbana, delle infrastrutture e dello sviluppo dei territori interni. Flavian Basile. Per Ance una presidenza giovane, concreta e visionariaDa imprenditore del territorio a promotore di un nuovo protagonismo del Sannio ... msn.com