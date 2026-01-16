Istat e scuola nel 2025 l’inflazione dell’istruzione tocca il +2,6% staccando di oltre un punto la media nazionale ferma al +1,5%
Nel 2025, i costi dell’istruzione in Italia sono cresciuti del 2,6%, superando l’inflazione media del 1,5%. Rispetto al 2024, l’aumento è stato leggermente superiore, interessando principalmente mense, alloggi e libri. Secondo i dati Istat, questa variazione evidenzia un incremento più marcato rispetto alla media nazionale, influenzando le spese delle famiglie e il settore scolastico.
Nel 2025 i costi dell’istruzione sono saliti del 2,6%, superando l’inflazione media (+1,5%) e il dato del 2024 (+2,2%), con aumenti su mense, alloggi e libri. Questo rincaro, in controtendenza rispetto al calo di trasporti (-0,2%) e comunicazioni (-4,9%), incide maggiormente sui bilanci delle famiglie di lavoratori dipendenti. Le famiglie lo sanno bene: mandare i figli a scuola costa sempre di più. Ora ci sono i numeri ufficiali dell’Istat a confermarlo. Nel 2025 il costo della vita è salito in media dell’1,5%. Le spese per l’istruzione, invece, sono cresciute quasi del doppio: +2,6%. È un aumento più alto anche rispetto a quello dell’anno precedente, che si era fermato al 2,2%. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Istat: Italia male su lavoro e istruzione. Sopra la media il rischio povertà
Leggi anche: Inflazione: Lecco migliora e scende sotto la media nazionale
Istat, eredità nulla dal 2025 sull'inflazione 2026 - In altri termini, se nel corso dell'anno non si verificassero variazioni congiunturali dell'indice generale ... ansa.it
Istat, vendite al dettaglio ottobre: +0,5% mese, +1,3% anno - Il Pil italiano è atteso in crescita dello 0,5% nel 2025 e dello 0,8% nel 2026, dopo essere aumentato dello 0,7% nel 2024. tg24.sky.it
Istat, i salari reali sono calati dell’8,8% dal 2021: si salvano solo gli stipendi pubblici. Nel 2025 Pil +0,5% - Le retribuzioni monetarie crescono quest’anno più velocemente dei prezzi, con un aumento del 2,9% di quelle pro capite atteso a fine anno ma resta ancora un gap da colmare rispetto all’inflazione ... corriere.it
Concorso ISTAT 2026: bando da 18 posti per collaboratori amministrativi https://www.scuolainforma.news/concorso-istat-2026-bando-da-18-posti-per-collaboratori-amministrativi/ #Concorso - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.