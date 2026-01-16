Istat e scuola nel 2025 l’inflazione dell’istruzione tocca il +2,6% staccando di oltre un punto la media nazionale ferma al +1,5%

Nel 2025, i costi dell’istruzione in Italia sono cresciuti del 2,6%, superando l’inflazione media del 1,5%. Rispetto al 2024, l’aumento è stato leggermente superiore, interessando principalmente mense, alloggi e libri. Secondo i dati Istat, questa variazione evidenzia un incremento più marcato rispetto alla media nazionale, influenzando le spese delle famiglie e il settore scolastico.

Nel 2025 i costi dell'istruzione sono saliti del 2,6%, superando l'inflazione media (+1,5%) e il dato del 2024 (+2,2%), con aumenti su mense, alloggi e libri. Questo rincaro, in controtendenza rispetto al calo di trasporti (-0,2%) e comunicazioni (-4,9%), incide maggiormente sui bilanci delle famiglie di lavoratori dipendenti. Le famiglie lo sanno bene: mandare i figli a scuola costa sempre di più. Ora ci sono i numeri ufficiali dell'Istat a confermarlo. Nel 2025 il costo della vita è salito in media dell'1,5%. Le spese per l'istruzione, invece, sono cresciute quasi del doppio: +2,6%. È un aumento più alto anche rispetto a quello dell'anno precedente, che si era fermato al 2,2%.

