Corso gratuito di autodifesa per le donne riparte l' iniziativa nel Municipio II

L'iniziativa di autodifesa per le donne riparte nel Municipio II, dopo il successo delle passate edizioni. L’associazione ha deciso di riprendere i corsi gratuiti che si terranno due volte a settimana, il martedì e il giovedì, dalle 19 alle 20, presso il Pala Carrassi. La scelta di riprendere l’attività nasce dalla crescente richiesta di strumenti utili a sentirsi più sicure. Le iscrizioni sono aperte e le partecipanti potranno imparare tecniche di difesa personale in un ambiente sicuro e accessibile.

L'attività, che rientra nell'ambito delle strategie per il contrasto della violenza di genere, si svolgerà nel Pala Carrassi L'attività sarà svolta due volte a settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 19 alle 20 presso l'impianto sportivo Pala Carrassi. Il Municipio II, nell'ambito della promozione di iniziative per il contrasto della violenza di genere, garantirà anche quest'anno, alle donne di età compresa tra i 20 e 50 anni e con Isee non superiore a 20mila euro, la possibilità di partecipare gratuitamente a un corso di difesa personale per la durata di 4 mesi. Il corso, destinato a un massimo di 20 persone, partirà a marzo e sarà gestito da un istruttore abilitato, designato dalla Asd Sporting Bari, che ha proposto l'iniziativa.