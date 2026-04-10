La Ciclovia del Sole compie cinque anni e per festeggiare si tiene un evento nella Bassa modenese. La manifestazione celebra il traguardo raggiunto, con partecipanti e iniziative dedicate alla pista ciclabile lunga e che collega varie località. La festa si svolge in una località della provincia, coinvolgendo cittadini, associazioni e autorità locali. L'evento rappresenta un momento di ritrovo pubblico con attività e momenti di intrattenimento.

La festa che celebra il quinto compleanno della Ciclovia del Sole fa nuovamente scalo nella Bassa modenese. Sarà, infatti, il Comune di San Felice ad ospitare domenica 12 aprile la quarta edizione della Ciclofesta, una manifestazione pensata per scoprire il territorio compreso tra i 150 chilometri del tratto Bologna – Verona, uno dei più suggestivi e apprezzati per le sue caratteristiche, ideale per famiglie, cicloturisti esperti e gruppi organizzati. A San Felice in piazza Ettore Piva, dove la festa avrà inizio alle 9,30 proseguendo con un ricco programma fino al tardo pomeriggio, saranno ospitati laboratori, stand enogastronomici e del mondo bike, gimkana delle biciclette per i bambini ed escursioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciclovia del Sole, festa per i cinque anni

Ciclovia del Sole, ancora polemica: "Cittadini e consiglieri non rispettati"Continua il botta e risposta sul tratto della Ciclovia del Sole che attraverserà via Fratelli Cervi.

Ciclovia del sole, ripresa l’asfaltatura davanti alla villa PaternoSono ripresi i lavori al cantiere della ciclovia del sole davanti alla villa Paterno.

300 Sätze für den Alltag A1/A2: Nie wieder sprachlos auf Deutsch

Temi più discussi: Ciclovia del Sole, festa per i cinque anni; 12 Aprile a San Felice sul Panaro - La CicloFesta, la festa della Ciclovia del Sole nel centro e per le vie di San Felice - Tutto il ricchissimo programma per grandi e piccini.; Portale - Tornano i Bike Park e le domeniche ciclabili; Il 12 aprile è Pianura Bike Day.

Ciclovia del Sole, festa per i cinque anniSan Felice, domenica laboratori, stand enogastronomici e del mondo bike, gimkana delle biciclette per i bambini ed escursioni ... ilrestodelcarlino.it

Il 12 aprile è Pianura Bike Day, primo appuntamento delle Domeniche Ciclabili 2026, pedalando verso la Festa della Ciclovia del SoleAlla scoperta della dolce pianura tra Bologna e Modena, dove i due territori si incontrano uniti dal filo della Ciclovia del Sole: domenica 12 aprile si torna a pedalare su strade chiuse al traffico ... renonews.it

, la festa della Ciclovia del Sole si svolgerà a San Felice sul Panaro. Una giornata all'insegna della mobilità sostenibile, della natura e del divertimento su due ruote! In caso di maltempo, la Ciclo - facebook.com facebook