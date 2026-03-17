Sono ripresi i lavori sulla ciclovia del sole davanti alla villa Paterno, con operai e macchinari impegnati nell’asfaltatura. I lavori riguardano la fascia di terreno lungo il muro della villa, che era stata recentemente rifatta. La ripresa delle attività è avvenuta ieri mattina, con la stesura del nuovo manto asfaltico.

Sono ripresi i lavori al cantiere della ciclovia del sole davanti alla villa Paterno. Ieri mattina erano in azione uomini e mezzi per la stesura del manto di asfalto nella fascia di terreno lungo il muro della villa appena rifatto. Per alcune settimane non era stato possibile procedere per la scarsa stabilità del terreno dovuta all’umidità. Diverse verifiche geologiche avevano sconsigliato finora l’asfaltatura per garantire la tenuta del manto bituminoso. Ieri invece le prove hanno avuto esito positivo e la ditta esecutrice ha potuto procedere a stendere l’asfalto e concludere l’intervento nel tratto accanto al muro della villa Paterno. La conclusione di questa fase però non deve illudere residenti e automobilisti sulla possibilità della rimozione del semaforo del senso unico alternato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ciclovia del sole, ripresa l’asfaltatura davanti alla villa Paterno

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