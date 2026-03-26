Ciclovia del Sole ancora polemica | Cittadini e consiglieri non rispettati

Restano aperti i contrasti sulla realizzazione del tratto della Ciclovia del Sole che passerà in via Fratelli Cervi. Dopo le tensioni sollevate nei giorni scorsi, un nuovo incontro è stato programmato dall’amministrazione per oggi alle 18. La discussione riguarda le modalità di intervento e il rispetto delle decisioni prese, coinvolgendo cittadini e consiglieri comunali.

Continua il botta e risposta sul tratto della Ciclovia del Sole che attraverserà via Fratelli Cervi. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Fratelli d’Italia torna sulla questione alla luce del nuovo incontro fissato dall’amministrazione per oggi pomeriggio alle 18.30. "L’amministrazione comunale di Montemurlo ha convocato una seconda riunione sul progetto della ciclovia in via Fratelli Cervi, dopo un primo appuntamento che si è svolto la scorsa settimana, già oggetto di discussioni e polemiche - spiega Matteo Meoni capogruppo di FdI -. La convocazione è avvenuta in maniera informale, tramite telefonate ai residenti, a seguito della raccolta dei numeri di telefono durante la precedente riunione, e anche attraverso volantini distribuiti esclusivamente nelle cassette postali di alcuni cittadini residenti della zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ciclovia del Sole, ancora polemica: "Cittadini e consiglieri non rispettati" Articoli correlati Ciclovia del sole, ripresa l’asfaltatura davanti alla villa PaternoSono ripresi i lavori al cantiere della ciclovia del sole davanti alla villa Paterno. Leggi anche: La Ciclovia del Sole crea tensioni: "Rivedere una parte del percorso" Una raccolta di contenuti su Ciclovia del Sole ancora polemica... Temi più discussi: Ciclovia del sole ancora polemiche; Barca, ciclabile nel mirino: Traffico ancora più in tilt; Concordia, aperto il nuovo ponte ciclopedonale sul Secchia sulla Ciclovia del Sole; Ciclovia del Sole, ancora polemica: Cittadini e consiglieri non rispettati. Ciclovia del Sole, ancora polemica: Cittadini e consiglieri non rispettatiContinua il botta e risposta sul tratto della Ciclovia del Sole che attraverserà via Fratelli Cervi. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Fratelli d’Italia torna sulla questione alla luce del nuovo in ... lanazione.it Ciclovia del sole ancora polemicheL’incontro sul progetto della pista innesca le critiche di FdI: Faremo delle verifiche. Ma il Comune: Tutto regolare. lanazione.it È in distribuzione il numero di marzo 2026 di “Appunti Sanfeliciani”, il periodico mensile dell’Amministrazione comunale di San Felice sul Panaro. In questo numero grande spazio alla festa della Ciclovia del Sole che si svolgerà proprio a San Felice domenica - facebook.com facebook