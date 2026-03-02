Ciclone Harry la Regione accelera | fondi immediati per i litorali e il porto di Lampedusa

La Regione ha deciso di intervenire rapidamente dopo il passaggio del ciclone Harry, approvando fondi immediati destinati ai litorali e al porto di Lampedusa. L'assessore regionale Giusi Savarino ha annunciato l'avvio dei ristori, che saranno erogati in tempi rapidi per le imprese balneari colpite dall’evento meteorologico. La misura mira a sostenere le attività danneggiate dalla calamità naturale.

L'assessore regionale Giusi Savarino ha confermato l'avvio dei ristori in tempi record per le imprese balneari colpite dal ciclone Harry. Durante l'ultima cabina di regia a Palazzo d'Orléans, l'esponente della giunta Schifani ha sottolineato l'importanza di far arrivare gli aiuti prima dell'inizio della stagione estiva per permettere agli operatori turistici di ripartire immediatamente. Tra gli interventi già programmati e finanziati con oltre dieci milioni di euro complessivi, spiccano i lavori di messa in sicurezza del porto di Lampedusa, fondamentale snodo per l'economia dell'Agrigentino duramente provato dalle mareggiate. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

