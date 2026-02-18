Ciclone Harry ristori estesi alle imprese che non ricadono sui litorali

Il ciclone Harry ha provocato danni in molte zone e ha spinto la Regione a intervenire. In risposta, vengono estesi i ristori anche alle imprese situate lontano dai litorali, che hanno subito danni diversi da quelli causati dalle mareggiate. Le aziende agricole e i negozi nelle aree interne potranno ora ricevere contributi straordinari per riparare i danni subiti. La decisione mira a sostenere le attività colpite in modo più ampio. L'attenzione si concentra ora sulla distribuzione dei fondi alle imprese interessate.

La Regione estende i contributi straordinari per i danni del ciclone Harry alle imprese che non ricadono sui litorali e hanno subito danni diversi da quelli causati dalle mareggiate. L'avviso, gestito dal dipartimento regionale delle Attività produttive e da Irfis, segue quello già pubblicato nei giorni scorsi che riguardava, invece, stabilimenti balneari e aziende attive sulle zone costiere. "Grazie alle agevolazioni previste da questo nuovo avviso – afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – vogliamo agevolare l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive dei territori colpiti.