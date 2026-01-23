Quindicenne trovato morto in un fossato vicino a casa accanto al corpo la bicicletta | È stato localizzato con il Gps

Un quindicenne, Francesco Latini, è stato trovato morto oggi nel fossato vicino alla sua casa a Torre Cajetani, Frosinone. Accanto al corpo, la bicicletta del ragazzo. La polizia ha localizzato il luogo grazie al sistema GPS. Le circostanze dell’accaduto sono ancora al vaglio delle autorità, che stanno indagando per chiarire i motivi del decesso.

Uno studente di 15 anni, Francesco Latini, è stato trovato morto nella serata di oggi – venerdì 23 gennaio – accanto alla sua bicicletta, in un dirupo non lontano dalla sua abitazione a Torre Cajetani, in provincia di Frosinone. L’allarme è stato lanciato dai genitori, che lo avevano visto uscire di casa intorno alle 15.30 per un consueto giro in bici, senza però vederlo rientrare. Dopo aver provato invano a contattarlo sul cellulare, hanno deciso di avvisare i carabinieri. Il ritrovamento, l’ipotesi dell’incidente. Il ragazzo è stato localizzato in un dirupo attraverso il segnale Gps del telefono.🔗 Leggi su Open.online Quindicenne trovato morto in un fossato con la bicicletta: tragedia in provincia di FrosinoneUn quindicenne è stato trovato senza vita in un fossato vicino alla propria abitazione a Fiuggi, in provincia di Frosinone. Studente di 15 anni trovato morto in un dirupo: accanto al corpo la bicicletta, era a quasi arrivato a casaA Torre Cajetani, in provincia di Frosinone, è stato rinvenuto il corpo di Francesco Latini, studente di 15 anni del primo anno dell'Istituto Alberghiero di Fiuggi. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Triuggio, trovato morto il 25enne di Besana Brianza scomparso; Uomo ucciso a colpi di pistola a Cosenza, confessa il vicino di casa; Covo, tragedia all’alba: ciclista di 59 anni trovato morto in via Bentivoglio; Tragedia all’alba: uomo trovato morto in strada, accanto alla sua bicicletta. Ragazzo di 15 anni trovato morto in un fossato con la sua bicicletta: tragedia in CiociariaTragedia nel Frusinate dove un ragazzo di 15 anni, uno studente dell'istituto alberghiero di Fiuggi, è stato trovato senza vita in un fosso ... fanpage.it Quindicenne trovato morto in un fossato vicino a casa, accanto al corpo la bicicletta: «È stato localizzato con il Gps»La tragedia in provincia di Frosinone. A dare l'allarme erano stati i genitori che non lo avevano visto rientrare. Indagini in corso ... open.online Quindicenne trovato morto in un fossato con la bicicletta. Nel Frusinate, localizzato attraverso il Gps #ANSA - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.