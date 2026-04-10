Nella zona di Castelfranco di Sotto, un ciclista è stato investito e ha perso la vita. La polizia ha individuato un’auto sospetta rimanendo al momento da scoprire chi fosse alla guida. La vettura è stata localizzata, ma ancora non sono stati resi noti dettagli sull’identità del conducente. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente e il ruolo del veicolo coinvolto.

Castelfranco di Sotto (Pisa), 10 aprile 2026 – L’auto – con tutta probabilità – è stata trovata, adesso c’è da chi capire chi la guidasse. Poche ore dopo l’ incidente mortale di Galleno, la polizia municipale di Castelfranco di Sotto ha individuato l’auto sospettata di essere il mezzo pirata che nel pomeriggio di giovedì 9 aprile ha investito e ucciso un ciclista di 90 anni, Angiolo Baronti. Cosa è successo giovedì. Erano passate da pochi minuti le 16 di giovedì quando Baronti, che stava transitando sulla sua bicicletta lungo la provinciale Valdinievole alle porte di Galleno, è stato travolto da un’auto, rimanendo ucciso sul colpo. Una tragedia avvenuta a poche decine di metri dall’abitazione del 90enne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ciclista investito e ucciso, trovata l’auto sospetta. Chi c’era alla guida?

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