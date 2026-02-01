Ragazzo di 18 anni investito e ucciso a Roma | alla guida dell' auto un 32enne

La scena si è svolta ieri sera a Roma, quando un ragazzo di 18 anni è stato investito e ucciso da un’auto. Alla guida c’era un uomo di 32 anni che si è fermato subito, ma per il giovane non c’era più niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire cosa sia successo.

Tragedia a Roma, dove un ragazzo di 18 anni è morto investito nella tarda serata di ieri, sabato 31 gennaio. È accaduto in via Filippo Fiorentini. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti in prossimità del civico 7. Al volante della macchina, una Smart, un 32enne, anche lui di nazionalità italiana. Inutili i soccorsi per il ragazzo, che è deceduto sul posto. Le indagini Il veicolo è stato posto sotto sequestro e il conducente accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test di rito. Sul posto la Polizia locale del VI Gruppo Torri che indaga per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Leggo.it

Un ragazzo di 18 anni è morto questa notte a Roma Est, investito mentre attraversava la strada in via Filippo Fiorentini, nel quartiere Tiburtino.

