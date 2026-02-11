Al via le iscrizioni alla prima edizione delle magliette gialle invernali Oltre 80 posti per giovani dai 15 ai 29 anni

Al via le iscrizioni per la prima edizione delle magliette gialle invernali a Ravenna. Sono disponibili oltre 80 posti per giovani tra i 15 e i 29 anni. Per la prima volta, il progetto si svolge anche durante l’inverno, grazie a un finanziamento della Regione Emilia-Romagna. I servizi Decentramento e Politiche giovanili del Comune di Ravenna gestiscono l’iniziativa, inserendola nel piano Geco e nella azione YoungERcard. La partecipazione è aperta a chi vuole mettere le mani in pasta e fare esperienza sul territorio.

Per la prima volta il progetto Lavori in Comune avrà anche un'edizione invernale. Grazie a un finanziamento della Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del piano triennale Geco (Giovani evoluti e consapevoli), azione YoungERcard, i servizi Decentramento e Politiche giovanili del Comune di Ravenna, con il supporto della cooperativa Villaggio globale, lanciano l'edizione invernale 2026 del progetto che mette al centro la partecipazione giovanile e la cura del bene comune. "Auspichiamo che anche questa nuova edizione invernale di Lavori in Comune - dichiarano l'assessora al Decentramento Federica Moschini e l'assessora alle Politiche giovanili Hiba Alif – raggiunga gli stessi risultati dei laboratori estivi, che negli anni hanno registrato una grande partecipazione da parte dei giovani, dimostrandosi un'importante occasione di impegno attivo.

