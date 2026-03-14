Libri e Progetti Educativi e TUI Education presentano online communityit | la piattaforma digitale gratuita con oltre 80 mila insegnanti iscritti

A Fiera Didacta Italia, Marta Cerotto, senior manager di Libri e Progetti Educativi, ha annunciato la creazione di online community.it, una piattaforma digitale gratuita dedicata agli insegnanti. La piattaforma conta già oltre 80 mila iscritti ed è stata presentata durante l’evento. La presentazione si è tenuta ai microfoni di Orizzonte Scuola, con Cerotto che ha illustrato le caratteristiche principali del progetto.

A margine di Fiera Didacta Italia, Marta Cerotto, senior manager di Libri e Progetti Educativi, ha presentato ai microfoni di Orizzonte Scuola la piattaforma onlinecommunity.it, sviluppata in collaborazione con TUI Education. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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