Ciclismo Giro dei Paesi Baschi | tappa ad Aranburu Seixas sempre primo

Durante la seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi, il ciclista locale Aranburu si è aggiudicato il traguardo. Nel frattempo, Paul Seixas mantiene la posizione di testa nella classifica generale, consolidando il vantaggio accumulato nelle tappe precedenti. La corsa continua con altri chilometri da affrontare prima della conclusione.

Giro dei Paesi Baschi, la tappa di oggi va ad Aranburu. Paul Seixas consolida la leadership della classifica generale. La quarta frazione del Giro dei Paesi Baschi si è conclusa sul traguardo di Galdakao con l’affermazione di Alex Aranburu. Il portacolori della Cofidis ha sfruttato un’ottima progressione sull’impegnativo strappo finale e si è assicurato la vittoria. Alle sue spalle si sono classificati il norvegese Tobias Halland Johannesen, ciclista della Uno-X Mobility, con un ritardo di quattro secondi, e l’italiano Christian Scaroni del team XDS Astana, giunto a 6 secondi di distanza dopo aver temporaneamente riagganciato la testa della corsa nell’ultimo chilometro. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Aranburu fa festa a Galdakao, guadagna ancora Seixas

Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Alex Aranburu fa festa a Galdakao, guadagna ancora Seixas

Temi più discussi: Giro Paesi Baschi, a Seixas la crono inaugurale; Pamplona-Mendukilo Kobazuloa: arrivo in salita, Seixas sfida Del Toro e Roglic; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; Paul Seixas: sarà il Giro dei Paesi Baschi 2026 a lanciare il francese tra i grandi della stagione? · Ciclismo su strada.

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Alex Aranburu fa festa a Galdakao, guadagna ancora SeixasCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.17 Alex Aranburu vince la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026! 17.16 Aranburu stacca tutti!!!!!!! oasport.it

Giro dei Paesi Baschi 2026, Aranburu trionfa a Galdakao. Scaroni terzo, Seixas guadagna ancoraSpettacolare quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi. Fa festa il beniamino di casa Alex Aranburu, che trionfa sul traguardo di Galdakao dopo un finale ... oasport.it

Aranburu domina la quarta tappa del Giro dei paesi baschi! Volata infernale sulla salita di Galdako (13%) con lo spagnolo del Cofidis che precede Johannessen e Scaroni. #Seixas guadagna in classifica #itzulia2026 https://www.tuttobiciweb.it/article/17757 - facebook.com facebook

Giro dei Paesi Baschi 2026, Tobias Johannessen battuto nel finale: “Sono deluso, sono affamato di vittorie” x.com