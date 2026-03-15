Napoli Women squadra di calcio femminile senza casa in città | Zabatta e Ferrante studiano il caso

Da fanpage.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli Women, squadra di calcio femminile che disputa la Serie A, gioca le proprie partite fuori dalla città e non ha sponsor locali. Recentemente, rappresentanti del Comune e della Regione hanno visitato il team per un sopralluogo. La squadra attualmente non ha una casa ufficiale a Napoli e le istituzioni stanno valutando la situazione.

Il Napoli Women gioca in Serie A ma non a Napoli e senza sponsor locali. Visita delle assessore di Comune e Regione al team. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Napoli Women, il progetto che sogna in grande: «Vogliamo essere la squadra della città»

Juventus-Lazio Women: sfida di vertice in Serie A, il calcio femminile italiano guarda all’Europa e supera i pregiudizi.Domenica 15 febbraio 2026, allo stadio “Vittorio Pozzo-La Marmora” di Biella, la Juventus Women ospiterà la Lazio Women in un match cruciale per la...

NAPOLI 1-3 ROMA | SERIE A FEMMINILE 2025-26

Video NAPOLI 1-3 ROMA | SERIE A FEMMINILE 2025-26

Contenuti e approfondimenti su Napoli Women

Temi più discussi: Como Women e Napoli Women sono due modelli virtuosi di organizzazione in totale autonomia di un club di Serie A Femminile; Tabellino partita Ternana Women vs Napoli Women; La Lazio batte 1-0 il Napoli e lo scavalca al 4° posto. 1-1 nella sfida salvezza tra Parma e Genoa; Serie A Women Athora | Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali.

napoli women napoli women squadra diNapoli Women, squadra di calcio femminile senza casa in città: Zabatta e Ferrante studiano il casoIl Napoli Women gioca in Serie A ma non a Napoli e senza sponsor locali. Visita delle assessore di Comune e Regione al team. fanpage.it

Napoli Women, Floe Nielsen ha parlato così della stagione del club azzurro e delle sue ambizioni. Le dichiarazioniNapoli Women, Floe Nielsen ha parlato così della stagione del club azzurro e delle sue ambizioni. Le dichiarazioni Quando, al 61? di Italia-Danimarca, è subentrata in campo spaccando la partita, in pa ... calcionews24.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.