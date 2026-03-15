Napoli Women squadra di calcio femminile senza casa in città | Zabatta e Ferrante studiano il caso
Il Napoli Women, squadra di calcio femminile che disputa la Serie A, gioca le proprie partite fuori dalla città e non ha sponsor locali. Recentemente, rappresentanti del Comune e della Regione hanno visitato il team per un sopralluogo. La squadra attualmente non ha una casa ufficiale a Napoli e le istituzioni stanno valutando la situazione.
Il Napoli Women gioca in Serie A ma non a Napoli e senza sponsor locali. Visita delle assessore di Comune e Regione al team. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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