Napoli Women squadra di calcio femminile senza casa in città | Zabatta e Ferrante studiano il caso

Il Napoli Women, squadra di calcio femminile che disputa la Serie A, gioca le proprie partite fuori dalla città e non ha sponsor locali. Recentemente, rappresentanti del Comune e della Regione hanno visitato il team per un sopralluogo. La squadra attualmente non ha una casa ufficiale a Napoli e le istituzioni stanno valutando la situazione.