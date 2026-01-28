Gli Usa tornano al  ‘cibo vero’ ma occhio all’eccesso di carne rossa

Da lapresse.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti adottano nuove linee guida alimentari che puntano a ridurre il consumo di carne rossa. Le indicazioni arrivano dopo anni di abitudini alimentari molto carnivore, ma ora si invita a moderare l’assunzione di questi alimenti per migliorare la salute. Le raccomandazioni sono chiare: mangiare più cibi veri e meno carne rossa, anche se il messaggio non è privo di rischi. Gli esperti avvertono che un eccesso di carne può portare a problemi di salute, mentre il governo insiste sulla necessità di cambiare le abitudini alimentari degli

Le nuove linee guida dell’amministrazione Trump sull’alimentazione hanno segnato un cambio di passo nella politica nutrizionale statunitense. Il claim ‘ eat real food ’ segnala una scelta netta: ridurre l’abuso di cibi ultra-processati e di zuccheri aggiunti.  Ma la comunicazione del segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. ha puntato forte anche sull’immagine di una piramide rovesciata, che riporta in primo piano carni rosse e grassi saturi di derivazione animale, come formaggi grassi e burro. La posizione de i diabetologi Sid. “Il messaggio chiave delle nuove ‘Dietary guidelines’ non è la piramide rovesciata, ma il ritorno al cibo vero e la riduzione di alimenti ultra-processati, puntando su modelli alimentari capaci di prevenire le malattie croniche”, chiarisce la Società italiana di diabetologia (Sid), che ha accolto con favore il messaggio veicolato dalle nuove linee guida. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gli usa tornano al 1608216cibo vero8217 ma occhio all8217eccesso di carne rossa

© Lapresse.it - Gli Usa tornano al  ‘cibo vero’, ma occhio all’eccesso di carne rossa

Approfondimenti su Trump Politica

Usa e dieta, Kennedy Jr. capovolge piramide alimentare: più carne rossa e latte intero

Gli Stati Uniti modificano le linee guida nutrizionali, invertendo la tradizionale piramide alimentare.

Sport in tv oggi: tornano Europa e Conference League, ma occhio anche al sorteggio per le ATP

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Orlando Furioso di Ludovico Ariosto | Audiolibro Integrale Parte 1 di 5

Video Orlando Furioso di Ludovico Ariosto | Audiolibro Integrale ? Parte 1 di 5

Ultime notizie su Trump Politica

Argomenti discussi: Board of Peace al via: 21 Paesi aderenti. Musk torna a Davos e ironizza: Per pace o per conquista?; Tornano le Black Panther, l’Ice risveglia la battaglia; Cos'è il bazooka a disposizione dell'Ue contro i dazi di Trump; Trump torna a minacciare: Se il Canada farà l'accordo con la Cina, avrà dazi del 100%.

USA tornano al Times New Roman: sì al decoro, no alla diversitàGli USA salutano il Calibri e tornano al Times New Roman: nel nome del decoro e della professionalità, altro che diversità e accessibilità. Gli USA salutano il Calibri e tornano al Times New Roman: ... punto-informatico.it

Davos, gli Usa dichiarano finita la globalizzazione: Ha penalizzato l’Occidente e lasciato indietro i lavoratoriIl segretario al Commercio Usa Howard Lutnick al WEF: America First è il nuovo modello. L’Europa rischia di dipendere dagli altri ... affaritaliani.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.