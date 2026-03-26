Il pomeriggio di sabato sulla Rai prevede due programmi, Ciao Maschio e Storie al Bivio, che sono stati trasmessi il 28 marzo 2026. In questa occasione, tra gli ospiti di Ciao Maschio c’è stato Eddie Brock, presente nel talk condotto dalla giornalista. Entrambi i programmi continuano a raccogliere un pubblico fedele e sono stati trasmessi regolarmente negli ultimi anni.

Il sabato pomeriggio della Rai si prepara a un nuovo doppio appuntamento con Ciao Maschio e Storie al Bivio, due programmi che negli ultimi anni hanno conquistato un pubblico sempre più affezionato. Il 28 marzo 2026 torna infatti il talk di Nunzia De Girolamo, ormai presenza fissa del weekend di Rai1, affiancato su Rai2 dal racconto emotivo e narrativo di Storie al Bivio di Monica Setta, che proporrà una puntata breve in attesa del ritorno alla programmazione regolare. La giornata televisiva si annuncia ricca di volti, storie e atmosfere diverse, unite però da un filo comune: la volontà di raccontare l’universo umano attraverso testimonianze sincere e dialoghi diretti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ciao Maschio e Storie al Bivio, ospiti del 28 marzo 2026: Eddie Brock nel talk della De Girolamo

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