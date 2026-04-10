Ci sono due ladri in negozio | la segnalazione dei clienti fa scattare l’allarme

Due individui sono stati segnalati da alcuni clienti mentre tentavano di rubare nel supermercato. Dopo aver preso alcune provviste dagli scaffali e averle nascoste negli zaini, sono usciti senza pagare, facendo scattare l’allarme. La polizia è intervenuta sul posto per le verifiche e la ricerca dei responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante l’accaduto.

Sono entrati al supermercato, hanno preso dagli scaffali un po’ di provviste e le hanno nascoste nei loro zaini, per poi darsi alla fuga. Il loro atteggiamento sospetto, però, non è passato inosservato agli occhi degli altri clienti, che hanno segnalato il fatto al direttore dell’attività. A quel. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Aggiornamento: le linee ora sono deviate: non transitano su via Micali. x.com