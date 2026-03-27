Segnalazione al 112 fa scattare i controlli dei carabinieri | salvati due cani a Randazzo

A Randazzo, un intervento dei carabinieri della radiomobile, supportati da agenti della polizia municipale e dal servizio veterinario dell’Asp di Catania, è stato avviato dopo una segnalazione arrivata al 112 da parte di un’associazione animalista. L’intervento ha portato al salvataggio di due cani che si trovavano in condizioni di possibile pericolo.

Gli animali risultavano privi delle necessarie condizioni di benessere, con carenze sotto il profilo igienico-sanitario e della corretta custodia, tali da configurare un’ipotesi di maltrattamento L’intervento, effettuato in via Torre presso un terreno privato, ha consentito di accertare la presenza di due cani di taglia media detenuti in condizioni non idonee alla loro natura e incompatibili con le esigenze etologiche della specie. Gli animali risultavano, infatti, privi delle necessarie condizioni di benessere, con carenze sotto il profilo igienico-sanitario e della corretta custodia, tali da configurare un’ipotesi di maltrattamento. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il proprietario, un uomo di 82 anni residente a Randazzo, è stato segnalato per il reato di maltrattamento di animali. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Segnalazione al 112 fa scattare i controlli dei carabinieri: salvati due cani a Randazzo Articoli correlati Velletri. Controlli straordinari dei Carabinieri. 4 denunce a piede libero e a una segnalazione amministrativaCronache Cittadine VELLETRI – I Carabinieri della Compagnia di Velletri hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio nel... Tutto quello che riguarda Segnalazione al 112 fa scattare i... Temi più discussi: Tenta di spacciare soldi falsi: incastrato dal tatuaggio sul volto; La cieca gelosia, poi le coltellate al rivale in amore: arrestato 39enne di Aci Catena; Fidenza, furti nei negozi e aggressione a vigilanza e carabinieri: arrestato 25enne; Trentola Ducenta, lite in abitazione: donna aggredisce carabinieri, denunciata. Tor Bella Monaca, la segnalazione anonima fa scattare il blitz: 4 arrestiUna segnalazione anonima ha fatto scattare il blitz della polizia a Tor Bella Monaca.È bastato un clic su YouPol, l'applicazione che permette di segnalazione in tempo reale reati, per far scattare ... romatoday.it Paracadute precipita, scatta l’allarme al 112Un paracadute che precipita rapidamente verso terra, avvolto su se stesso. Un cittadino che si ferma, chiama il 112 e fa scattare l’allarme. È successo ieri, intorno alle 11.03, lungo viale Piceno. A ... ilrestodelcarlino.it Dopo la segnalazione su Rietinvetrina intervento per fermare la perdita di acqua in piazza Marconi - facebook.com facebook Una segnalazione precisa ha fatto scattare l’intervento delle autorità: nel bosco di Gibilmanna, a Cefalù, una comunità di italiani e stranieri viveva attorno a un presunto santone, insieme anche a due bambini. I bambini — figli di uno stesso papà, pure lui di na x.com