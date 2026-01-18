La denuncia su Facebook sulle condizioni del soffitto all’oratorio di Delebio fa scattare l’allarme Poi la rassicurazione | I ragazzi non sono in pericolo

Recentemente, un post su Facebook aveva sollevato preoccupazioni riguardo alle condizioni del soffitto dell’oratorio di Delebio, suscitando un allarme tra la comunità. Tuttavia, le autorità locali hanno successivamente rassicurato che non ci sono rischi per i ragazzi che frequentano la struttura, confermando che la situazione è sotto controllo e che non si registrano pericoli imminenti.

Delebio, 18 gennaio 2026 – Allarme rientrato all’oratorio di Delebio. Nei giorni scorsi – e non è escluso che, pur facendo le debite distinzioni, l’eccesso di preoccupazione fosse legato alla recente, immane tragedia accaduta a Crans Montana – sul gruppo Facebook “Noi che abitiamo a Delebio” era comparso un post – poi cancellato dall’autore – nel quale un problema al soffitto dell’oratorio veniva fatto passare per una sorta di pericolo incombente (e incoscientemente sottovalutato) sulle giovani teste che lo frequentano. La preoccupazione . “Vogliamo aspettare che ci scappi il morto?” il messaggio tra le righe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La denuncia su Facebook sulle condizioni del soffitto all’oratorio di Delebio fa scattare l’allarme. Poi la rassicurazione: “I ragazzi non sono in pericolo” Leggi anche: Veli islamici per bambine nei negozi: la denuncia che fa scattare l'allarme Leggi anche: Il Fisco fa scattare un'ondata di controlli: quali sono i campanelli d'allarme Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La denuncia su Facebook sulle condizioni del soffitto all’oratorio di Delebio fa scattare l’allarme. Poi la rassicurazione: “I ragazzi non sono in pericolo”. La denuncia su Facebook sulle condizioni del soffitto all’oratorio di Delebio fa scattare l’allarme. Poi la rassicurazione: “I ragazzi non sono in pericolo” - “Gli accertamenti tecnici hanno escluso problemi alle strutture portanti”, ma il secondo piano è temporaneamente fuori servizio per i lavori di manutenzione ... ilgiorno.it

