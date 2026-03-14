Un collaboratore scolastico di 58 anni è stato arrestato nel Catanese dalla polizia, accusato di aver creato immagini pedopornografiche utilizzando un'intelligenza artificiale. Le accuse sono state formulate dalla Procura di Catania, che ha condotto le indagini. L'uomo è stato fermato e portato in carcere, mentre si aspetta l'eventuale processo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le accuse della Procura di Catania. Un collaboratore scolastico di 58 anni, in servizio in una scuola media della provincia di Catania, è stato arrestato con l’accusa di aver fotografato alcune alunne anche senza il loro consenso per poi manipolare le immagini tramite intelligenza artificiale. Secondo gli investigatori, l’uomo avrebbe utilizzato tecnologie di deepfake e “deep-nude” per alterare gli scatti e far apparire le minorenni nude, inserendole inoltre nelle immagini accanto a lui, come se le foto fossero state scattate insieme. Arresto e sequestro di materiale pedopornografico. L’arresto è stato eseguito dalla polizia postale, che durante le perquisizioni ha sequestrato una grande quantità di immagini e video pedopornografici, alcuni dei quali con vittime anche in età infantile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Collaboratore scolastico arrestato nel Catanese: accusato di aver creato immagini pedopornografiche con l’AI

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