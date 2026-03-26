Nella notte, un incidente sulla A1 nel Mugello ha causato la morte di un uomo di 48 anni. L’incidente si è verificato durante una carambola che ha coinvolto anche due tir, con il veicolo dell’uomo travolto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

BARBERINO DEL MUGELLO – Una tragedia autostradale ha segnato la notte nel Mugello, dove un violento incidente sulla A1 ha strappato la vita a un uomo di 48 anni. Il dramma si è consumato intorno a mezzanotte e mezza nel comune di Barberino di Mugello, all’altezza del chilometro 258 in direzione sud, in un tratto flagellato in quel momento da una forte perturbazione con grandine. Secondo una prima ricostruzione, l’autovettura con a bordo due persone, appena uscita dalla galleria, ha perso il controllo a causa del fondo stradale reso viscido dal ghiaccio. Il veicolo è carambolato prima contro un mezzo pesante fermo in un’isola di sosta per poi rimbalzare al centro della carreggiata. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Muore in A1 nella carambola con l’auto travolta da due tir

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