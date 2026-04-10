Chivu | Bastoni non deve essere recuperato psicologicamente chi lo ha insultato invece sì

L'ex calciatore ha commentato la situazione di Bastoni, sottolineando che il difensore non necessita di supporto psicologico per il recupero, mentre invece chi lo ha insultato dovrebbe ricevere aiuto. La sua opinione si aggiunge alle discussioni in corso sulla condotta nei confronti del giocatore, che continua a essere al centro di polemiche legate ai commenti dei tifosi. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti appassionati e analisti sportivi.

Non usa mezzi termini Chivu per difendere Bastoni, ancora al centro della polemica: "È la gente che ha sparato contro di lui una gogna che non ha fine che ha bisogno di qualche lavoro a livello psicologico". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Essere gentili non vuol dire essere deboli: “Chi conosce il proprio valore non ha bisogno di umiliare gli altri”Empatia, ascolto attivo, sicurezza: quali sono le principali caratteristiche di una persona davvero gentile e come distinguerle? Una psicologa aiuta...

Chivu sui fischi a Bastoni: “Ci dispiace perché il calcio è un gioco. Durerà un po’? Credo di sì”Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan e si è soffermato anche sui fischi a Bastoni nelle ultime...

Temi più discussi: Chivu difende Bastoni: 'Fino a 3 giorni prima aveva le stampelle...'. VIDEO; Chivu: Bastoni non va recuperato psicologicamente, chi l'ha insultato invece sì; Chivu: Bastoni? Non posso controllare il suo futuro. Io sono convinto che…; Chivu: Bastoni aveva le stampelle 3 giorni prima di giocare per l'Italia. Non so se resta all'Inter.

Chivu: Bastoni? Lavoro psicologico per quelli che lo insultano. Non ho indossato maschereChivu all'attacco: dalla gogna mediatica contro Bastoni all'utilizzo di una maschera fino al doppio obiettivo Scudetto e Coppa Italia ... interlive.it

Inter, Chivu: Chi ha messo alla gogna Bastoni merita un supporto psicologicoCristian Chivu, allenatore dell'Inter, si è scagliato contro i detrattori del difensore dei nerazzurri Alessandro Bastoni. areanapoli.it

"Bastoni, l'aiuto psicologico serve a loro. Io senza maschere": Chivu all'ennesima difesa - facebook.com facebook

#Chivu: " #Bastoni Alessandro non va recuperato psicologicamente. La gente ha sparato a zero contro di lui scatenando una vera e propria gogna. Io penso che sono loro ad avere bisogno di qualche lavoro psicologico". Chissà di quanto lavoro hanno bisog x.com